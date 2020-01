Polizei beschlagnahmt 14 E-Scooter

Soltau. Weil Pakete aus einem geöffneten Kofferraum herauszufallen drohten, haben Polizisten einen Wagen auf der Autobahn 7 im Heidekreis gestoppt. In den Paketen waren nach Angaben der Polizei vom Donnerstag 14 originalverpackte E-Scooter, für die die beiden Männer im Alter von 40 und 19 Jahren in dem Auto keinen Eigentumsnachweis vorlegen konnten. Die Beamten hatten den Verdacht, dass die Roller gestohlen sein könnten und beschlagnahmten die Pakete am Mittwoch. Wie sich herausstellte, waren die E-Scooter bei einem Betrug im Raum Würzburg erlangt worden und sollen über die zuständige Dienststelle dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden.