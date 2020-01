Christen rufen zum Klimafasten auf

Hannover. Katholiken und Protestanten in Niedersachsen und Bremen haben zum Klimafasten aufgerufen. Sie fordern, den Klimaschutz in den Mittelpunkt der eigenen Fastenzeit zu stellen, wie die Laienvertretung der Katholiken im Bistum Hildesheim am Donnerstag mitteilte. "Jede und jeder kann sich daran beteiligen, das eigene Handeln im Alltag zu überdenken, Neues auszuprobieren und gemeinsam etwas zu verändern", hieß es in der Mitteilung des Diözeseanrats. Die Aktion startet am Aschermittwoch.

In einer Broschüre und im Internet geben die Initiatoren Anregungen für Schwerpunkte in den sieben Fastenwochen. Demnach steht jede Woche unter einem anderen Thema wie "Lebensmittelretten" oder "ein plastikfreies Leben". Dem Diözesanrat zufolge geht es nicht um moralische Appelle oder Verzicht, sondern darum, das eigene Leben zu entrümpeln.

An der Fastenaktion für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit beteiligen sich auch die Evangelisch-Lutherische Kirche in Oldenburg, die Bremische Evangelische Kirche und die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Hannover.