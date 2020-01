CDU sieht in Milliardenhilfe für Landwirte falsches Signal

Hannover. Niedersachsens CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer hat sich skeptisch zu der vom Bund angekündigten Milliardenhilfe für Landwirte geäußert. "Einerseits freue ich mich, dass in Berlin angekommen scheint, den Landwirten beim erforderlichen Transformationsprozess unter die Arme greifen zu müssen", sagte Toepffer am Donnerstag in Hannover. "Andererseits halte ich die Milliardenhilfe für den falschen Weg und auch für ein falsches Signal an die Bevölkerung."

Es gehe nicht darum, den Landwirten mit weiteren Milliardensubventionierungen ihr Auskommen zu sichern. "Es muss darum gehen, Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass ihnen das aus eigener Kraft möglich ist." Das heißt, dass von Einschränkungen ausschließlich die Landwirte betroffen sein sollen, die mit Gülle das Grundwasser übermäßig belasten und nicht auch Landwirte in der Umgebung, die zu der Problemsituation nicht beigetragen haben. "Für diese faire Behandlung unserer Landwirte werden wir Niedersachsen weiterhin in Berlin und Brüssel kämpfen."

Die Spitzen von Union und SPD haben beschlossen, die Landwirte über vier Jahre mit einer Milliarde Euro zu unterstützen, damit sie den Umbauprozess besser meistern. Damit will die Koalition auch auf Bauernproteste reagieren. Diese richten sich gegen eine erneute Verschärfung des Düngerechts zum Grundwasserschutz auf Druck der EU. Die Landwirte fordern zudem mehr Mitsprache bei neuen Umweltauflagen.