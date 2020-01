Mutter und Kind an Zebrastreifen angefahren

Seesen. Ein Autofahrer hat eine Mutter und ihren Sohn an einem Zebrastreifen in Seesen bei Goslar angefahren und dabei den Vierjährigen schwer am Kopf verletzt. Die Mutter erlitt leichte Verletzungen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Den Ermittlern zufolge hatte der Fahrer am Mittwoch den Vorrang der 26-Jährigen und des Jungen missachtet. Beide wurden in ein Klinikum nach Hildesheim gebracht. Der Autofahrer hielt sich Zeugen zufolge nach dem Zusammenstoß zunächst noch am Ort auf, fuhr dann aber mit einem weißen Kleinwagen unerlaubt davon.