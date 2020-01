Öl ausgelaufen: A 7 bei Staufenberg stundenlang gesperrt

Staufenberg. Wegen einer großen Menge ausgelaufenen Öls ist die Autobahn 7 ab Staufenberg (Region Göttingen) in Richtung Göttingen am späten Mittwochabend gesperrt worden. Das Öl, das aus einem Lastwagen ausgelaufen war, hatte sich auf alle drei Fahrspuren verteilt, wie es von der Polizei hieß. Am Donnerstagmorgen war noch nicht absehbar, wie lange die Sperrung noch dauern wird. Eine Reinigungsfirma war auch mehrere Stunden nach Beginn der Sperrung noch mit den Reinigungsarbeiten beschäftigt. Unklar blieb zunächst auch warum und in welcher Menge das Öl ausgetreten war.