Niedersachsen finanziert Planung von Elbbrücke

Lüneburg. Das Land Niedersachsen will 700 000 Euro für die Planung einer Elbbrücke zwischen Darchau und Neu Darchau bereitstellen. Voraussetzung dafür sei, dass der Landkreis Lüneburg seine derzeit ruhende Klage gegen das Land zurückziehe. Das teilte der Landkreis Lüneburg nach einem Treffen von Landrat Jens Böther (CDU) mit Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) sowie Landtagsabgeordneten in Hannover mit. Das Land habe auch in Aussicht gestellt, bis zu 75 Prozent der Kosten für den Brückenbau zu übernehmen, sagte ein Ministeriumssprecher.

Die Planungen könnten nach einem europaweiten Auswahlverfahren für das Planfeststellungsverfahren in Kürze beginnen, hieß es vom Landkreis. Berücksichtigt werden müssten unter anderem der Baugrund, Strömungsverhältnisse oder Naturschutzbelange.

Noch verbindet eine Elbfähre Neu Darchau im Landkreis Lüchow Dannenberg mit Darchau in der Gemeinde Amt Neuhaus (Landkreis Lüneburg). Zum Beispiel bei niedrigen Wasserständen musste die Fähre in der Vergangenheit allerdings schon für eine längere Zeit aussetzen. Teils große Umwege über die Brücken bei Dömitz und Lauenburg sind dann die Folge für die Anwohner. Deshalb wird seit Jahren über eine Brücke bei Neu Darchau diskutiert.