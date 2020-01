Coronavirus-Verdachtsfälle werden in Hannover geprüft

Hannover. Niedersachsen sieht sich für ein mögliches Auftreten des neuartigen Coronavirus im Land gut gewappnet. Seit Dienstag können Verdachtsfälle mit einer eigenen Labordiagnostik im Landesgesundheitsamt in Hannover geprüft werden. "Das erspart uns die Einsendung der Proben an die Charité und damit wertvolle Zeit", sagte die niedersächsische Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) bei einem Besuch der Behörde. Bisher hatte Niedersachsen mit anderen Laboren kooperiert und Proben an das Berliner Krankenhaus Charité geschickt. Laut Ministerium befinden sich derzeit einige Verdachtsfälle aus Niedersachsen in der Abklärung. Es sei aber noch keine bestätigte Erkrankung registriert worden, hieß es.

Der erste bestätigte Coronavirus-Patient in Deutschland ist ein 33-Jähriger aus Bayern, der sich während einer Schulung in Deutschland bei einer Chinesin angesteckt haben soll. Er befindet sich auf der Isolierstation einer Münchner Klinik. In China und weiteren Ländern sind inzwischen mehr als 2000 Erkrankungsfälle aufgetreten. Mehr als 100 Menschen sind laut chinesischer Regierung infolge der Viruserkrankung gestorben.