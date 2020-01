Landesgesundheitsamt: Mögliche Zunahme von Krätze-Meldungen

Hannover. Nach Einschätzung des Niedersächsischen Landesgesundheitsamtes nimmt die durch Skabiesmilben verursachte Hautkrankheit vermutlich zu. Zahlen für ganz Niedersachsen liegen aber nicht vor, da keine allgemeine Meldepflicht gemäß dem Infektionsschutzgesetz besteht, wie ein Behördensprecher sagte. Wenn Krätze in Kitas oder Schulen auftritt, muss die Leitung das örtliche Gesundheitsamt benachrichtigen. Seit Juli 2017 gilt die auch für Pflegeheime, Justizvollzugsanstalten, Obdachlosen-Einrichtungen und andere Massenunterkünfte. Allein in der Region Hannover wurden im vergangenen Jahr 514 Fälle registriert, die meisten davon aus Kitas und Schulen. Dies waren mehr als doppelt so viele wie 2017.