Gewehre und Böller: Vermummte Männer verunsichern Anwohner

Bad Gandersheim. Sieben vermummte Männer haben in Bad Gandersheim (Kreis Northeim) mit einem täuschend echt aussehenden Gewehr die Anwohner beunruhigt. Die Männer feierten wohl einen 30. Geburtstag, indem sie mit einem Bollerwagen und der vermeintlichen Waffe durch ein Wohngebiet zogen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Außerdem hätten sie Böller geworfen, um Schüsse vorzutäuschen. Anwohner riefen am Freitagmittag die Polizei. Die Waffe war nicht echt, ähnelte laut Polizei aber stark einem echten Gewehr eines Jägers. Die Polizei untersagte den Männern den misslungenen "Scherz". Die Männer waren Ende 20 bis Anfang 30.