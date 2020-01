CDU-Chef zu Auschwitz-Gedenken: "Nie endende Verantwortung"

Walsrode. In Erinnerung an den 75. Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitz hat Niedersachsens CDU-Chef Bernd Althusmann der Opfer der Nazi-Diktatur gedacht. Der 27. Januar sei "ein Tag der Ermahnung und Erinnerung sowie nie endender Verantwortung", sagte Althusmann. Der Staat müsse jeden, "der auf Grund seines Glaubens, seiner sexuellen Identität oder seiner Herkunft diskriminiert, angegriffen oder bedroht wird", schützen. Das gelte gerade auch im Internet. Polizei und Verfassungsschutz sollten in die Lage versetzt werden, Hasskriminalität konsequent zu verfolgen.

Die CDU Niedersachsen veröffentlichte anlässlich einer Klausur in Walsrode dazu einen "Appell gegen Hass, Gewalt und Antisemitismus". Darin heißt es, dass sich Juden nur an wenigen Orten auf der Welt wirklich sicher fühlten. Deutschland müsse seine Beziehungen zu israelfeindlichen Staaten daher immer wieder auf den Prüfstand stellen.