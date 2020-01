Polizeistreifen bekommen Bodycams

Osnabrück/Wolfsburg. Niedersächsische Polizeistreifen werden in nächster Zeit immer öfter mit Kameras ihren Dienst versehen. Am Freitag stellten die Polizeidirektion Osnabrück und die Polizeiinspektion Wolfsburg/Helmstedt die neue Ausrüstungstechnik vor. In den nächsten Monaten sollen sämtliche Polizeidirektionen die Bodycams besitzen, hieß es dazu aus dem Innenministerium.

Der Einsatz der Kameras ist aufgrund eines neuen Gesetzes möglich geworden. Das im Mai 2019 in Kraft getretene Polizei- und Ordnungsgesetz erlaubt der Polizei unter bestimmten Voraussetzungen, Bild- und Tonaufnahmen von Einsätzen im öffentlichen Raum zu machen. Aufzeichnungen von Einsätzen in privaten Räumen sind nicht erlaubt, sagte der Osnabrücker Polizeirat Volker Scholz. Die Kameras sollen die Beamten vor Gewaltexzessen schützen und zur Beweissicherung dienen. Im Dezember waren von der Polizei in Göttingen die ersten Geräte vorgestellt worden.