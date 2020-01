Mann bedroht Jugendlichen mit Schusswaffe

Hannover. Weil er einen Streit schlichten wollte, soll ein 16-Jähriger an einer Haltestelle in Hannover von einem Mann mit einer Schusswaffe bedroht worden sein. Trotz mehrerer Zeugenaussagen sei aber keine Waffe gefunden worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag. Nach der Tat am Mittwochmorgen habe ein Arzt den 35 Jahre alten Angreifer in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen.

Demnach war der Mann zuvor auf einer Bahnfahrt mit einer Gruppe von Schülern in Streit geraten. Als der 16-Jährige eine weitere Eskalation verhindern wollte, sei er erst vom Mann beschimpft und dann mit der Waffe bedroht worden. Schließlich habe er mit der Waffe auf die Augenhöhle des Jugendlichen geschlagen und ihn so leicht verletzt. An einer Haltestelle habe der 16-Jährige seinen Kontrahenten aus der Bahn gedrängt und ihn gegen ein Geländer gestoßen. Daraufhin habe der Mann seine Waffe gezogen und auf mehrere unbeteiligte Menschen gezielt.

Trotz Flucht konnte die Polizei nach eigenen Angaben den Mann ausfindig machen und ihn festnehmen. Die Beamten ermitteln gegen den Mann nun wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung.