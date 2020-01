Olympiasieger Olsen: Titel mit Hannover wäre "krasser Traum"

Hannover. Handball-Ass Morten Olsen glaubt an einen Titel mit der TSV Hannover-Burgdorf in dieser Saison. "Ich finde schon, dass das realistisch ist", sagte der 35 Jahre alte Spielmacher in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview des "Sportbuzzer". Es wäre "der größte Traum meines Lebens, mit Hannover was zu gewinnen", sagte der dänische Olympiasieger und Weltmeister.

In der Handball-Bundesliga liegt das Überraschungsteam hinter dem THW Kiel auf Rang zwei. Zudem stehen die Niedersachsen im Final Four des Pokals. "Wenn wir was gewinnen können – einen richtigen Titel, den ersten auch – das wäre dann wirklich ein krasser Traum", sagte Olsen.