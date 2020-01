Kraftrad übersehen: 16-Jährige lebensgefährlich verletzt

Siedenburg. Eine 16 Jahre Kradfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall im Kreis Diepholz lebensgefährlich verletzt worden. Die Schülerin fuhr nach Polizeiangaben am Mittwochmorgen in Richtung Sulingen, als sie in Siedenburg nahezu ungebremst mit einem in die Straße einbiegenden Auto kollidierte. Die 28-jährige Autofahrerin hatte das vorfahrtberechtigte Leichtkraftrad übersehen. Zwei hinter der 16-Jährigen ebenfalls auf Leichtkrafträdern fahrende Jugendliche konnten rechtzeitig bremsen.