Viele niedersächsische Hochschulen haben Unisex-Toiletten

Hannover. An der Uni Oldenburg wird ihre Einrichtung diskutiert, andere Hochschulen haben sie längst: Unisex-Toiletten. Für alle, die sich weder eindeutig als Frau noch als Mann fühlen, erleichtert das den Alltag. Die Entscheidung, welches Klo sie benutzen sollen, fällt weg. In einer Unisex-Toilette ist jeder richtig. Die Hochschulen in Niedersachsen und Bremen wollen damit ein Zeichen gegen Diskriminierung setzen und sehen außerdem einen praktischen Nutzen. Das ergab eine dpa-Umfrage. Insgesamt 17 genderneutrale Toiletten hat zum Beispiel die Hochschule Hildesheim-Göttingen-Holzminden eingerichtet. In fast jedem Gebäude gebe es mindestens eine solche WC-Anlage, sagte eine Sprecherin.