Ein Toter bei Wohnungsbrand in Garbsen

Garbsen. Bei einem Wohnungsbrand in Garbsen bei Hannover ist ein Toter gefunden worden. "Unsere Ermittler sind vor Ort", sagte ein Polizeisprecher am Montag. Nähere Auskünfte könnten zu einem späteren Zeitpunkt gegeben werden. Garbsen ist nach eigenen Angaben mit 63 000 Einwohnern die zweitgrößte Kommune in der Region Hannover.