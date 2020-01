VfL Wolfsburg gewinnt Testspiel gegen Hannover 96

Wolfsburg. Einen Tag nach dem Rückrunden-Start der Fußball-Bundesliga hat der VfL Wolfsburg ein Testspiel gegen den Zweitliga-Club Hannover 96 mit 2:1 (1:1) gewonnen. Renato Steffen (41.) und Admir Mehmedi (81.) schossen am Sonntag die Tore für die "Wölfe". Der Brasilianer Felipe hatte den niedersächsischen Nachbarn in der 20. Minute in Führung gebracht. Kurz vor Schluss hielt Hannovers Torwart Ron-Robert Zieler einen Elfmeter von Mehmedi (85.).

Bei den Wolfsburgern kam der von Red Bull Salzburg verpflichtete Abwehrspieler Marin Pongracic zu seinem ersten Einsatz. Bei der 0:1-Niederlage am Vortag beim 1. FC Köln hatte der Kroate noch nicht zum Kader gehört. Bei Hannover debütierte der schwedische Neuzugang John Guidetti, der am Freitag von Deportivo Alaves ausgeliehen wurde.