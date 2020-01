Eingeschlossen statt Einbruch: Polizei hilft Mann in Not

Celle. Die Polizei in Celle hat anstelle eines vermuteten Einbrechers einen eingeschlossenen Mann entdeckt. Zuvor sei eine Streife auf eine Alarmanlage aufmerksam geworden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Als die Beamten am Mittwochnachmittag anrückten, hätten sie keine Hinweise auf einen Einbruch gefunden - allerdings einen Mann, der durch laute Rufe auf sich aufmerksam machte.

Er erklärte den Beamten, dass er die Tür von innen aufschließen wollte. Unglücklicherweise hatten Mitarbeiter der Firmen im Haus ein zweites Schloss von außen verriegelt und die Alarmanlage aktiviert. Durch den Briefkastenschlitz gab der Eingesperrte den Polizisten seinen Schlüssel und konnte befreit werden. Immerhin: Über die kleine Notrettung konnten alle lachen.