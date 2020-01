Ministerpräsident Weil: Europa ist weltweites Vorbild

Hannover. Zum ersten Jahrestag des Bündnisses "Niedersachsen für Europa" hat Ministerpräsident Stephan Weil Europas Vorbildfunktion für andere Regionen hervorgehoben. Überall in der Welt gebe es die Erwartung, dass Europa zwischen den Supermächten USA und China "eine Kraft für Vernunft, für Zusammenarbeit und für faire Regeln" sei, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag in Hannover. "Wer, wenn nicht wir, soll eigentlich in der Lage sein, mit gutem Beispiel voranzugehen?"

Allerdings stehe Europa im neuen Jahr vor großen Herausforderungen. So bezeichnete Weil den bevorstehenden Brexit als "eine tieftraurige Geschichte". Zudem forderte er gemeinsame Anstrengungen für den Klimaschutz. Das niedersächsische Bündnis für Europa habe aber auch schon Erfolge verzeichnet, etwa die höhere Wahlbeteiligung im Land bei der Europawahl im Frühjahr 2019.

Dem Bündnis gehören knapp 200 Partner an, darunter neben der Landesregierung auch die evangelische und die katholische Kirche, der Deutsche Gewerkschaftsbund und Unternehmerverbände.