Berufsintegration für Geflüchtete: Unternehmen ziehen Bilanz

Wolfsburg. Mehr als 5000 Geflüchtete haben beim VW-Konzern und verschiedenen Partnerfirmen in den vergangenen Jahren an einem Vorbereitungsprogramm zur beruflichen Integration teilgenommen - in einigen Fällen starteten sie anschließend auch eine Lehre. Das Projekt "Ausbildungsperspektive für Geflüchtete" schulte die Teilnehmer unter anderem in Kernkompetenzen wie deutscher Sprache und Grundfertigkeiten im Arbeitsalltag. 2020 sollen weitere Vorhaben folgen, teilten Vertreter von Volkswagen und eines Netzwerks von Ausbildungsinitiativen am Mittwoch in Wolfsburg mit.

Es begann mit Soforthilfe nach dem großen Flüchtlingszustrom im Herbst 2015, später wurden konkrete Qualifizierungsprogramme aufgelegt. Inzwischen steht der dritte Jahrgang vor dem Abschluss. Rund 2400 Menschen waren bisher in einem Kernmodul zur Berufsintegration, das auch Praktika umfasst und auf den Einstieg in verschiedene Jobs in Deutschland vorbereitet.