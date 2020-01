VfL Wolfsburg und Hannover 96 bestreiten Testspiel

Wolfsburg. Der VfL Wolfsburg und Hannover 96 haben für den kommenden Sonntag kurzfristig ein Testspiel vereinbart. Die Partie findet um 11.00 Uhr in der Wolfsburger AOK-Arena statt. Der VfL startet bereits am Vortag mit einem Auswärtsspiel beim 1. FC Köln in die Rückrunde der Fußball-Bundesliga. Für Zweitliga-Club Hannover endet die Winterpause erst am 28. Januar mit dem Spiel bei Jahn Regensburg. Die 96er bestreiten am Sonntag vier Stunden nach dem Wolfsburg-Test noch ein weiteres Spiel gegen den Regionalligisten Viktoria Berlin. Anpfiff in Hannover ist um 15.00 Uhr.