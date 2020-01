Gericht überprüft geplante Abschiebung eines "Gefährders"

Leipzig. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig verhandelt ab Dienstag (10.00 Uhr) über die geplante Abschiebung eines mutmaßlichen IS-Sympathisanten. Der 29-Jährige aus Göttingen war voriges Jahr unter Terrorverdacht festgenommen worden. Das Land Niedersachsen wollte ihn in die Türkei abschieben. Der Mann wurde in Deutschland geboren, hat aber einen türkischen Pass. (Az.: BVerwG 1 A 3.19)

Die Sicherheitsbehörden gingen davon aus, dass von ihm eine Gefahr ausgehe. Das Aufenthaltsgesetz enthält in Paragraf 58a die Möglichkeit, sogenannte Gefährder auch ohne Nachweis einer konkreten Straftat abschieben zu können. Der 29-Jährige wehrte sich gegen die Abschiebungsanordnung.

In einem Eilverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht hatte er vorigen Sommer vorläufig Recht bekommen. Die vom niedersächsischen Innenministerium angeführten Erkenntnisse belegten die Terrorgefahr nicht ausreichend, so das Gericht damals.

Jetzt muss der 1. Senat endgültig über den Fall entscheiden. Das Gericht hat für die Verhandlung den Dienstag und den Mittwoch eingeplant. Wann das Urteil fällt, ist noch offen.