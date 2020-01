Dänemark setzt nach EM-Auftaktpleite auf Hannovers Olsen

Kopenhagen. Nach seiner Auftaktniederlage bei der Handball-EM gegen Island hat Mitfavorit Dänemark Rückraumspieler Morten Olsen von TSV Hannover-Burgdorf ins Team geholt. Dänen-Coach Nikolaj Jacobsen machte am Montag von seiner ersten Wechselmöglichkeit Gebrauch und holte Olsen für Jacob Holm von den Füchsen Berlin in die Mannschaft, wie der dänische Handballverband mitteilte. Hannovers Leistungsträger Olsen - nicht zu verwechseln mit dem früheren dänischen Fußballtrainer und -spieler Morten Olsen - dürfte bereits am Abend (20.30 Uhr) im zweiten Gruppenspiel der Dänen gegen Ungarn spielen.

Nach der 30:31 (15:15)-Pleite gegen Island zum EM-Start steht Dänemark gegen Ungarn unter Druck. Mit einer weiteren Niederlage könnte die Europameisterschaft für den amtierenden Weltmeister und Olympiasieger bereits vorbei sein.