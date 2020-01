23-Jährige aus Hannover getötet: 34-Jähriger stellt sich

Hannover/Dessau. Nach dem gewaltsamen Tod einer jungen Frau aus Hannover hat sich ein 34-Jähriger auf einer Polizeiwache in Dessau (Sachsen-Anhalt) gestellt. Der Mann habe angegeben, die 23-Jährige getötet zu haben, teilte die Polizei mit. Der Tatverdächtige sei festgenommen worden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauerten an. Die Leiche der jungen Frau war am späten Samstagabend in ihrer Wohnung in der Südstadt von Hannover entdeckt worden.