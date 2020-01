Haus durch Feuer zerstört: Großeinsatz der Feuerwehr

Westoverledingen. Ein Haus in Westoverledingen-Steenfelde (Landkreis Leer) ist am Samstag bei einem Brand nahezu vollständig zerstört worden. Verletzt wurde niemand, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. Die acht Bewohner brachten sich demnach rechtzeitig in Sicherheit. Die Feuerwehr war mit rund 70 Einsatzkräften vor Ort. Zur Schadenshöhe machte sie zunächst keine Angaben. Die Brandursache ist demnach noch unbekannt, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.