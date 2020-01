0:1 in Paderborn: Hannover verliert Ersttest in Vorbereitung

Paderborn. Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat den ersten Test in der Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte verloren. Die Mannschaft von Trainer Kenan Kocak verlor am Samstag gegen den Bundesliga-Letzten SC Paderborn mit 0:1 (0:1). Das Tor des Tages vor 1500 Zuschauern im Eilenriedestadion erzielte der Paderborner Mittelfeldspieler Kai Pröger (33. Minute) mit einem Freistoß.

Beim Zweitliga-13. fehlte der angeschlagene Torjäger Hendrik Weydandt. Schon am Sonntag gibt es für die Niedersachsen beim Erstliga-Vorletzten Werder Bremen (13 Uhr) den nächsten Test. Hannover 96 verzichtet in der Vorbereitung auf die verbleibenden 16 Saisonspiele auf ein Trainingslager. Liga-Auftakt im neuen Jahr ist für Hannover das Gastspiel am 28. Januar bei Jahn Regensburg.