1:0 in Hannover: Paderborn gewinnt auch letztes Testspiel

Paderborn. Fußball-Bundesligist SC Paderborn hat auch das dritte und letzte Testspiel der kurzen Rückrundenvorbereitung gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart setzte sich am Samstag mit 1:0 (1:0) beim Zweitligisten Hannover 96 durch. Vor 1500 Zuschauern im Eilenriedestadion erzielte Mittelfeldspieler Kai Pröger (33. Minute) mit einem Freistoß das einzige Tor. Der vom Premier-League-Club Norwich City zurückgekehrte Stürmer Dennis Srbeny spielte die erste Halbzeit.

Der Bundesliga-Letzte aus Paderborn, der auf ein Trainingslager verzichtet hatte, hatte zuvor gegen Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück (4:3) und gegen den West-Regionalligisten SF Lotte (4:1) gewonnen. Paderborn startet am 19. Januar mit dem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen in die zweite Saisonhälfte. Der Zweitliga-13. Hannover bestreitet den nächsten Test der Vorbereitung bereits am Sonntag (13.00 Uhr) bei Werder Bremen.