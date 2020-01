Keine "Skimming"-Fälle in Niedersachsen und Bremen

Frankfurt/Main. Die Zahl der versuchten Ausspähungen von Bankkartendaten und Geheimnummern an Geldautomaten ist 2019 bundesweit deutlich zurückgegangen und in Niedersachsen und Bremen sogar auf Null gesunken. Bundesweit manipulierten Datendiebe im Vorjahr 245 Mal Geldautomaten für derartige "Skimming"-Versuche. Ein Jahr zuvor hatte es nach Angaben der Frankfurter Einrichtung Euro Kartensysteme 449 Fälle gegeben. Dabei können einzelne Automaten mehrfach angegriffen worden sein. Begehrtestes Ziel war Berlin mit 114 Fällen.

In Niedersachsen waren es 2018 noch vier Fälle, in Bremen wurde einer registriert. Der Schaden durch Datenklau an Geldautomaten in Deutschland sank den Angaben zufolge im vergangenen Jahr auf das Rekordtief von gut 1,4 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor lag die Bruttosumme noch bei 1,44 Millionen Euro. Für Kriminelle ist es nach Einschätzung der Experten dank moderner Sicherheitstechnik immer schwieriger, ausgespähte Kartendaten und PIN-Nummern zu Geld zu machen.

Verbraucher in Deutschland, die Opfer von "Skimming" geworden sind, müssen normalerweise keinen finanziellen Nachteil fürchten. In der Regel ersetzen Geldinstitute solche Schäden - vorausgesetzt, die Kunden sind sorgfältig mit ihrer Bankkarte und PIN umgegangen.