Mallorca. Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt hat ein positives Fazit des einwöchigen Trainingslagers auf Mallorca gezogen. Gleichwohl schwor der Coach sein Team eine Woche vor Beginn der Rückrunde auf einen schweren zweiten Saisonteil in der Fußball-Bundesliga ein. "Ich bin mit dem Stand heute sehr zufrieden", sagte Kohfeldt am Freitag nach der letzten Übungseinheit auf der Baleareninsel. "Aber es wird nicht einfach. Es wird Rückschläge geben, wir werden alle Energie brauchen."

Werder geht nach der schlechtesten Hinrunde der Vereinsgeschichte als Tabellenvorletzter in die verbleibenden 17 Partien. Gleich zum Auftakt der Rückrunde geht es in einer Woche zum Kellerduell bei Fortuna Düsseldorf. Die Rheinländer liegen mit einem Punkt Vorsprung auf dem Relegationsplatz.

Die Tage auf Mallorca beschrieb Kohfeldt als ausgesprochen intensiv. "Es war ein sehr, sehr anstrengendes Trainingslager, weil wir mit vielen Komponenten arbeiten mussten", sagte er. So konnten nicht alle Spieler die angesetzten Einheiten komplett absolvieren. Immer wieder fielen Profis mit leichten Blessuren aus. "Es gab Widrigkeiten, es gab Probleme, auch unerwartete Dinge, aber der Glaube ist ungebrochen", fasste Kohfeldt das Trainingslager zusammen.

Zuversichtlich stimmten den Werder-Coach die letzten Einheiten am Donnerstag und Freitag. "Da war Feuer drin", sagte Kohfeldt. In Milot Rashica, Josh Sargent und Yuya Osako kehrte zum Abschluss am Freitag auch ein wichtiges Offensivtrio auf den Platz zurück. Das Team habe im bisherigen Verlauf der Vorbereitung Fortschritte gemacht, der Ernst der Lage sei allen bewusst. "Aufbruchstimmung oder Euphorie wären aber fehl am Platze", sagte Kohfeldt. "Es ist ein ständiger Umgang mit Rückschlägen."

Zu Gewinnern oder Verlierern der Tage von Mallorca wollte sich Kohfeldt nicht äußern. "Es gibt keine Gewinner, keine Verlierer. Es gibt nur uns", sagte der Werder-Coach. Nach der Rückkehr nach Bremen am Freitagabend steht am Sonntag das letzte Testspiel gegen den Zweitligisten Hannover 96 unter Ausschluss der Öffentlichkeit an. Eine Woche später wird es für die Bremer in Düsseldorf dann richtig ernst.