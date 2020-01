VfL Wolfsburg spielt in Portugal nur 1:1 gegen FC Seoul

Albufeira. Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat in seinem Trainingslager an der portugiesischen Algarveküste nur 1:1 (1:0) gegen den südkoreanischen Club FC Seoul gespielt. Yunus Malli brachte die Niedersachsen am Freitag in Albufeira in der 14. Minute in Führung. Nach einer Stunde kassierten die Wölfe jedoch den Ausgleich (60.). Fünf Minuten vor Schluss verschoss Malli nach einem Foul an Paulo Otavio noch einen Elfmeter (85.). Die Wolfsburger absolvieren bereits um 17.00 Uhr deutscher Zeit noch ein zweites Testspiel in Albufeira gegen Servette Genf aus der Schweiz.