Jeder zehnte Niedersachse äußert sich politisch im Internet

Hannover. Etwa jeder zehnte Niedersachse veröffentlicht einer Umfrage zufolge im Internet politische Meinungen. Fast 11 Prozent der Befragten ab 10 Jahren gaben an, sich auf Webseiten zu politischen oder sozialen Themen zu äußern - Männer häufiger als Frauen, wie das Landesamt für Statistik am Freitag mitteilte. 15 Prozent nehmen zudem an Beratungen oder Abstimmungen im Netz teil, etwa indem sie eine Online-Petition unterzeichnen. Damit liegt das Land leicht unter den bundesweiten Werten: In Deutschland äußern sich den Zahlen zufolge knapp 12 Prozent im Internet politisch, fast 17 Prozent nehmen an Abstimmungen teil.

Politische Diskussionen im Netz werden oft hitzig geführt, teils bis hin zu Anfeindungen und Drohungen. Der zurückgetretene Hamelner Landrat Tjark Bartels kritisierte kürzlich eine Empörungskultur im Internet. "Politiker sind in immer kürzer werdenden Abständen Empörungswellen ausgesetzt, die immer höher werden und unsere Debattenkultur zerstören", sagte er der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung".

An der EU-weiten Befragung aus dem Jahr 2019 waren rund 1100 Haushalte in Niedersachsen beteiligt. Der gesellschaftspolitische Bereich wurde zum ersten Mal abgefragt. Die Fragen bezogen sich überwiegend auf die zurückliegenden drei Monate.