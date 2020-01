Eskalierter Beziehungsstreit hält Einsatzkräfte auf Trab

Lüneburg. Der handfeste Streit eines Paares in Lüneburg hat mehrmals Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Laut Aussage der 38-jährigen Frau fing ihr Partner plötzlich an, sie zu schlagen, als beide am Donnerstagnachmittag im Auto unterwegs waren. Wie eine Polizeisprecherin am Freitag berichtete, schmiss die Frau den 45-Jährigen daraufhin aus dem Wagen. Als sie wenig später in der gemeinsamen Wohnung im Stadtteil Rotes Feld eintraf, hatte der Mann dort bereits seine Wut ausgelassen. Mehrere Möbel und der Herd fielen dem Ausraster zum Opfer.

Polizisten untersagten dem Mann für zwei Wochen den Zutritt zur Wohnung. Daran hielt sich der Beschuldigte aber nur wenige Stunden. In der Nacht soll er wiedergekommen sein, die Tür eingetreten und einen Korb mit Wäsche angezündet haben. Durch den Brand wurde aber kein Bewohner des Mehrfamilienhauses verletzt. Beamte nahmen den Mann dieses Mal in Gewahrsam. Über den ausgearteten Streit hatte zunächst die "Landeszeitung" online berichtet.