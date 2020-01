VfL Wolfsburg erinnert an Junior Malanda

Wolfsburg. Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat am Freitag seines vor genau fünf Jahren verstorbenen Spielers Junior Malanda gedacht. "Du bist für immer in unseren Herzen, Junior!", schrieb der Verein auf seinen Social-Media-Kanälen. Der besonders eng mit Malanda befreundete Wolfsburger Kapitän Josuha Guilavogui schrieb bei Twitter: "Die Erinnerungen, die wir hinterlassen, sind ewig. Vielen Dank, mein Bruder, für alles, was wir erlebt haben. Du lebst in mir."

Der belgische Mittelfeldspieler Malanda starb am 10. Januar 2015 im Alter von nur 20 Jahren bei einem Autounfall. Als die Wolfsburger knapp ein halbes Jahr später den DFB-Pokal gewannen, traten sie beim Finale gegen Borussia Dortmund mit Sondertrikots an, auf denen ein kleines Herz mit Malandas Rückennummer 19 zu sehen war.