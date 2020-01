Einfamilienhaus im Kreis Celle brennt: Keine Verletzten

Bergen. In einem Einfamilienhaus in Bergen (Kreis Celle) ist am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. Die sechs anwesenden Bewohner hätten den Brandgeruch bemerkt und das Haus unverletzt verlassen, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Brand sei aus bisher ungeklärter Ursache im Zimmer eines 31-Jährigen im Obergeschoss entstanden. Bisher gebe es keine Hinweise auf fahrlässige oder gar vorsätzliche Brandstiftung. Dieser Raum brannte komplett aus, auch das Dachgeschoss wurde in Mitleidenschaft gezogen. Wegen Einsturzgefahr ist das Haus zurzeit unbewohnbar. Der Schaden wird auf 70 000 Euro geschätzt.