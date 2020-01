Ladestationen für E-Autos: Niedersachsen auf Platz vier

Hannover. In nur drei Bundesländern gibt es aktuell mehr öffentliche Ladestationen für Elektroautos als in Niedersachsen. Landesweit gibt es zwischen Nordsee und Harz 1923 Ladepunkte, das sind rund 600 mehr als vor einem Jahr, wie aus einer Auswertung des Energieverbandes BDEW hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur und der "Süddeutschen Zeitung" vorliegt. An der Spitze des Rankings liegt Bayern (5656 Ladepunkte), gefolgt von Baden-Württemberg (4094) und Nordrhein-Westfalen (3880).

Im Vergleich der Großstädte schaffte es Hannover auf Platz neun. Mit jetzt 170 öffentlichen E-Tankstellen hat die Landeshauptstadt ihren Vorjahreswert (59) fast verdreifacht. Der Energieversorger Enercity hatte im Sommer angekündigt, bis Ende 2020 in der Region rund 600 öffentlich zugängliche Ladestellen zu schaffen, davon 480 im Stadtgebiet. Ziel ist das dichteste E-Ladenetz Deutschlands, gemessen an der Einwohnerzahl von etwa 535 000 Menschen.

In absoluten Zahlen haben die Millionenstädte aber einen deutlichen Vorsprung. Neuer Spitzenreiter ist München mit 1103 Ladepunkten vor dem Vorjahressieger Hamburg (1070) und Berlin (974). Im Land Bremen wurden 120 Ladepunkte gezählt.

Bundesweit stehen den rund 220 000 Elektro- und Plug-in-Hybrid-Autos den Angaben zufolge rund 24 000 Ladepunkte zur Verfügung. In Niedersachsen kommen auf jeden Ladepunkt rechnerisch 9,1 Autos mit Elektro- oder Plug-in-Hybrid-Antrieb, in Bremen sind es 9,9.