34-Jähriger soll Mann erschlagen haben: Urteilsverkündung

Bremen. Rund vier Wochen nach Verhandlungsbeginn will das Bremer Landgericht heute sein Urteil gegen einen des Totschlags angeklagten 34-Jährigen verkünden. Der Mann soll laut Staatsanwaltschaft am 23. September 2019 in Bremen während eines Streits auf einen Bekannten eingeschlagen und eingetreten und dessen Tod dabei zumindest billigend in Kauf genommen haben. Das Opfer starb noch am Tatort. (Az.: 22Ks 250Js 57569/19)