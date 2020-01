Internationale Korallenriffkonferenz ICRS im Juli in Bremen

Bremen. Die Universität Bremen ist im Juli Gastgeberin des Internationalen Korallenriff Symposiums ICRS. Dazu werden vom 5. bis 10. Juli 2020 rund 2500 Wissenschaftler aus mehr als 90 Ländern erwartet, wie die Hochschule am Donnerstag mitteilte. Das Symposium finde erstmals in Europa statt und sei bislang die größte meereswissenschaftliche Konferenz in Deutschland. Im Vorfeld des "International Coral Reef Symposium" gebe es bereits von Januar an öffentliche Veranstaltungen zu dem Thema in Bremen.

So eröffne der ICRS-Tagungsvorsitzende Professor Christian Wild von der Universität Bremen am Samstag (11. Januar) mit seinem Beitrag "Korallenriffe in der Krise" eine Vortragsreihe im Haus der Wissenschaft. Er wolle dabei die Zuhörer in die existenzbedrohenden Probleme dieser Ökosysteme und möglichen Lösungsansätze einführen. Partner des alle vier Jahre ausgerichteten ICRS sind das Übersee-Museum Bremen, das Haus der Wissenschaft, die Wirtschaftsförderung Bremen und das Magazin Science Notes