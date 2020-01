Schleiereule verirrt sich in Wohnhaus in Bremerhaven

Bremerhaven. Eine Schleiereule hat sich in Bremerhaven in das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses verirrt und ist von der Polizei befreit worden. Wegen der ungewohnten nächtlichen Geräusche im Flur öffnete eine Bewohnerin ihre Wohnungstür. Da saß vor ihr der verdutzte nachtaktive Vogel und schien auf Hilfe zu warten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Frau alarmierte die Beamten. Die näherten sich der Schleiereule vorsichtig, fingen sie ein und entließen sie wieder in die Freiheit.

Schleiereulen mit ihrem auffälligen weißen Gesicht haben bis zu 95 Zentimeter Flügelspannweite. Sie jagen nachts Mäuse und anderes Kleingetier und sind fast auf der ganzen Welt verbreitet.