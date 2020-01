Autobahn bei Melle wegen Bauarbeiten gesperrt

Osnabrück. Wegen Bauarbeiten wird bei Melle Ende Januar die Autobahn 30 Richtung Hannover zeitweise gesperrt. Wie die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Mittwoch in Osnabrück mitteilte, sollen die Fahrbahnen vom 20. bis zum 22. Januar zwischen den Anschlussstellen Melle-Ost und Riemsloh von 20 bis 5 Uhr in Richtung Hannover voll gesperrt werden. Danach wird bis zum 24. Januar der Abschnitt zwischen Riemsloh und Bruchmühlen von jeweils von 20 bis 5 Uhr gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert. Autofahrer sollten sich auf Stau und längere Fahrtzeiten einstellen.