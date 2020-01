Sperling am meisten in Niedersachsens Gärten gesehen

Hannover/Bremen. Der Haussperling ist in den Gärten in Niedersachsen im Winter 2019 am meisten verbreitet gewesen. Am nächsten Wochenende ruft der Naturschutzbund wieder zur großen Vogelzähl-Aktion auf, die Ergebnisse können online oder telefonisch gemeldet werden. An der Aktion könne sich jeder beteiligen und eine Stunde lang die Vögel am Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park zählen und anschließend dem Nabu melden, sagte der Geschäftsführer des Nabu in Bremen, Sönke Hofmann.

Im vergangenen Jahr machten nach Angaben des Nabu 1000 Vogelfreunde aus Bremen und 15 400 aus Niedersachsen bei der Aktion mit. Außer dem Haussperling wurden am häufigsten Kohlmeisen und Blaumeisen gesichtet.

Bundesweit wurden vergangenes Jahr aber weniger Wintervögel gezählt als zuvor. Gemeldet wurden im Schnitt 37 Vögel, die die Teilnehmer innerhalb von 60 Minuten beobachteten.