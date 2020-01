Auto weicht Tier aus: Fahrer schwer verletzt

Beesten. Ein Mann ist bei einem Autounfall in Beesten (Landkreis Emsland) schwer verletzt worden. Er wollte am Dienstagabend einem Tier ausweichen, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Dabei kam er von der Straße ab, überschlug sich und prallte dann mit seinem Wagen gegen einen Baum. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.