Bürgerschaftspräsident: Internet Ort für Radikalisierungen

Bremens Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff (CDU) hat den Missbrauch sozialer Medien für Hass- und Hetzbotschaften kritisiert. "Das Netz ist der Ort für Radikalisierungen geworden", sagte Imhoff zum Neujahrsempfang der Bremischen Bürgerschaft vor mehreren Hundert geladenen Gästen. Im schlimmsten Fall seien diese Netzwerke Brandbeschleuniger. "Dafür reichen heute nur ein paar Klicks."

Imhoff betonte, es gebe Grenzen, die ohne Wenn und Aber einzuhalten seien. Wenn eine Politikerin wie etwa die Grüne Renate Künast in sozialen Netzwerken aufs Übelste und Widerwärtigste beschimpft und beleidigt werde, und ein deutsches Gericht urteile, dass das zulässig sei, dann sei für ihn eine Grenze überschritten. Zum Neujahresempfang waren am Dienstag Vertreter von Politik, Wirtschaft, Kirchen und Kulturschaffende in das Konzerthaus Die Glocke gekommen.