Nach Silvester-Randalen in Schule startet Unterricht wieder

Wolfsburg. Nach einem Angriff auf Polizisten und Feuerwehrleute in der Silvesternacht an einer Wolfsburger Schule wird dort wieder unterrichtet. "Der Unterricht kann planmäßig starten", teilte die Stadt auf Anfrage mit. Die Schadenshöhe lasse sich aber noch nicht abschätzen. Der betroffene Boden müsse noch untersucht, der Klassenraum gestrichen und etwa ein Viertel des Mobiliars ersetzt werden. In der Schule im Stadtteil Westhagen waren Fensterscheiben zerstört und Knallkörper in Klassenzimmern gezündet worden.

Einsatzkräfte waren bei dem Einsatz aus einer Gruppe heraus mit Raketen, Böllern und Leuchtmunition angegriffen worden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei stellte drei Schreckschusswaffen mit Aufsätzen zum Verschießen von Feuerwerksmunition sicher. Derzeit werten die Ermittler im Internet kursierende Handyvideos aus. Es werde geprüft, ob die im Internet entdeckten Videos überhaupt an der Schule aufgenommen worden seien.

Ermittelt wird wegen vorsätzlicher Brandstiftung, Verstoßes gegen das Waffengesetz und Landfriedensbruchs in besonders schwerem Fall. Drei junge Männer verbrachten die Nacht in Polizeigewahrsam. Die Ermittler nahmen die Personalien von 31 Menschen auf.