Verletzte bei Unfall: A28 in Richtung Oldenburg gesperrt

Filsum. Nach einem Unfall mit drei Fahrzeugen und vier verletzten Menschen ist am Dienstagmorgen die Autobahn 28 in Höhe Filsum in Richtung Oldenburg gesperrt worden. Der Polizei zufolge war ein Lastwagen aus zunächst unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Eine Autofahrerin dahinter bemerkte nach ersten Erkenntnissen zu spät, dass der Lkw-Fahrer daraufhin versuchte, sein Fahrzeug nach links zurück zu lenken. Sie fuhr gegen seine Seite. Eine weitere Autofahrerin fuhr dann gegen das Auto eines Ersthelfers und überschlug sich mit ihrem Wagen. Vier Menschen wurden unter anderem durch herumfliegende Trümmerteile leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher berichtete.