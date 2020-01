Prozess: Betrug mit angeblichem Parkservice am Flughafen

Hannover. Er bot einen Parkservice für Flugreisende an, tatsächlich sollen die Wagen der Passagiere gestohlen worden sein: Von heute (9.00 Uhr) an muss sich ein 31-Jähriger wegen gewerbsmäßigen Betrugs vor dem Landgericht Hannover verantworten. Es geht um 34 Fälle am Airport Hannover: Dem Angeklagten wird vorgeworfen, zwischen September und Oktober 2018 Reisende dazu gebracht zu haben, ihm ihre Autos gegen eine Gebühr von rund 35 Euro am Terminal C zu überlassen. Er soll angegeben haben, während der Dauer der Reisen die Wagen sicher zu verwahren. Seine Dienste bot er laut einem Gerichtssprecher unter dem Stichwort "VIP Parking" auf einer Internet-Plattform an. (Az.: 96 KLs 29/19)

Tatsächlich wurden die Fahrzeuge behalten oder verkauft. Einige von ihnen entdeckten Beamte später bei Kontrollen an der polnischen Grenze. Vielfach wurden auch Wertgegenstände aus den Wagen entwendet. Der Angeklagte soll insgesamt 31 000 Euro durch die Taten erlangt haben. Seine Mittäter sind nach Gerichtsangaben bisher unbekannt.