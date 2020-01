Bewerbungen um Integrationspreis bis Ende Januar möglich

Hannover. Einrichtungen, die sich besonders für die Integration von Menschen engagieren, können sich bis Ende Januar um den niedersächsischen Integrationspreis bewerben. Insgesamt sind 30 000 Euro ausgeschrieben: Neben vier Integrationspreisen à 6000 Euro vergibt das Bündnis "Niedersachsen packt an" einen Sonderpreis in selber Höhe. Das Motto lautet diesmal "Integration durch Musik, Kunst und Kultur". Der Integrationspreis wird das elfte Mal vergeben.

Die siegreichen Projekte werden am 22. September in einem Festakt der Öffentlichkeit präsentiert und von der Migrationsbeauftragten des Landes, Doris Schröder-Köpf (SPD), ausgezeichnet. Bewerben können sich unter anderem Vereine und Verbände, aber auch Kindergärten und Schulen. Besonders berücksichtigt werden dabei etwa die Teilnahme von Menschen mit Migrationshintergrund, die Förderung von sozialer und interkultureller Kompetenz durch Musik, Kunst und Kultur und die Nachhaltigkeit der Projekte. Die Staatskanzlei nimmt in dem Wettbewerb auch Vorschläge entgegen.