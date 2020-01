Großbrand führt zu Sichtbehinderungen auf Autobahn

Bad Bentheim. Ein Brand in einem Gewerbegebiet bei Bad Bentheim hat am Montag zu Sichtbehinderungen auf der Autobahn 30 geführt. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, geriet gegen Mittag ein Teil eines Blumengroßhandels in Brand. Verletzt wurde niemand, die Ursache muss noch ermittelt werden. Der starke Rauch zog auf die angrenzende A30 Amsterdam-Hannover. Die Schadenshöhe war zunächst unbekannt.