Autofahrer bei Unfall schwer verletzt und eingeklemmt

Laar. Ein Autofahrer ist bei einem Unfall in Laar in der Grafschaft Bentheim schwer verletzt worden. Der 35-Jährige sei mit seinem Auto in einer Kurve plötzlich von der Straße abgekommen und anschließend gegen einen Baum geprallt, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Der Aufprall am Sonntagabend war so heftig, dass der Mann in dem Wagen eingeklemmt wurde. Anwohner hörten den Unfall und halfen dem Mann aus dem Wrack, das mittlerweile im Motorraum brannte. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Der 35-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.