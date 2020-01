Bremen. Weil er über die Gleise lief, um den Bahnsteig zu wechseln, ist ein junger Mann (24) in Bremen von einem Güterzug erfasst und getötet worden. Wie die Bremer Polizei am Sonntagmorgen mitteilte, sei der Mann am Sonnabend gegen 21.30 Uhr in Bremen-Burg durch das Gleisbett gelaufen.

Ein Zeuge hat den Unfall beobachtet. Der junge Mann auf den Gleisen hat nach ersten Angaben den nahenden Güterzug offenbar nicht gehört oder gesehen. Trotz einer Schnellbremsung konnte der Lokführer eine Kollision nicht mehr verhindern. Der Zug war auf dem Weg von Bremen nach Bremerhaven.

Der Bahnverkehr wurde nach dem Unfall gesperrt. Der Zeuge, der Lokführer und der Fahrdienstleiter wurden vor Ort durch Notfallseelsorger betreut. Die Bahnstrecke wurde am frühen Sonntagmorgen wieder freigegeben. Die Ermittlungen dauern an.