Drei Kinder auf Zebrastreifen von Auto erfasst und verletzt

Fischerhude. Drei Mädchen sind im Landkreis Verden auf einem Zebrastreifen von einem Auto erfasst und verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Nachmittag in Fischerhude, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Die 82 Jahre alte Fahrerin des Wagens hatte die Kinder nach ersten Ermittlungen der Polizei zu spät gesehen. Passanten leisteten den Mädchen im Alter von vier bis zwölf Jahren Erste Hilfe, bis die Rettungskräfte eintrafen. Die Kinder wurden bei dem Unfall mittelschwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Ortsdurchfahrt wurde für zwei Stunden voll gesperrt. Der Wagen der 82-Jährigen wurde sichergestellt.